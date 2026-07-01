В Хабаровске прохожий чуть не разбил стекло авто, чтобы спасти малыша

В Хабаровске местная жительница оставила своего грудного младенца в закрытом автомобиле и ушла по делам почти на час. Ребёнок находился в салоне без присмотра около 40 минут, пока прохожие не заметили его в раскалённой машине.
Один из очевидцев, недолго думая, схватил обломок тротуарной плитки и попытался вскрыть боковое стекло, чтобы оперативно извлечь малыша. Однако прибывшие на вызов фельдшеры остановили его: они объяснили, что осколки могут поранить ребёнка, поэтому разбивать окно нельзя.
Тогда прохожие вместе с медиками принялись искать контактные данные владельца авто через местные службы. Родители появились уже после того, как медики всё-таки извлекли ребёнка из салона и провели первичный осмотр его состояния.
Женщина, оставившая младенца, попыталась объяснить своё поведение, но её доводы звучали сбивчиво и неубедительно. Она даже упомянула, будто страдает деменцией, что вызвало у окружающих недоумение.
Когда у её матери, бабушки грудничка, спросили, как она отреагировала на возвращение дочери без внука, пожилая женщина спокойно ответила, что малыша просто оставили спать. При этом родители категорически не желали передавать ребёнка врачам для дальнейшего обследования, и прибывшим полицейским пришлось буквально настоять на этом шаге.
В Хабаровске арестовали четырех организаторов подпольных заведений.
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