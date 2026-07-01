В Хабаровске прохожий чуть не разбил стекло авто, чтобы спасти малыша

Когда у её матери, бабушки грудничка, спросили, как она отреагировала на возвращение дочери без внука, пожилая женщина спокойно ответила, что малыша просто оставили спать. При этом родители категорически не желали передавать ребёнка врачам для дальнейшего обследования, и прибывшим полицейским пришлось буквально настоять на этом шаге.