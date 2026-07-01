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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА вечером 1 июля

Жителей просят сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Воронежской области предупредили об очередной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАХ 1 июля в 19:38 сообщил, что силы ПВО приведены в боевую готовность.

Жителей просят сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями от регионального правительства и экстренных служб МЧС. Вся актуальная информация о развитии ситуации будет оперативно публиковаться в официальных каналах ведомств.

Напомним, по данным на утро, информация о сбитых дронах и возможных последствиях не поступала. Ранее, ночью 29 июня, над областью уничтожили 32 БПЛА.

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