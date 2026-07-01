Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырех мигрантов депортировали из Крыма за дискредитацию ВС РФ

В крымском Гурзуфе правоохранители задержали и депортировали четырех мигрантов из Средней Азии, публично оскорблявших российских военных. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В крымском Гурзуфе правоохранители задержали и депортировали четырех мигрантов из Средней Азии, публично оскорблявших российских военных. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации ведомства, конфликт произошел во время рабочей смены на строительном объекте. Иностранцы оскорбляли российских военных в присутствии других рабочих. Полицейских вызвали очевидцы.

— Полицейские установили и задержали правонарушителей. В отношении каждого из них стражами правопорядка был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, а судом назначен штраф в размере 35 тысяч рублей, — говорится в сообщении на сайте МВД.

Мигрантам сократили их сроки пребывания в России, а также аннулировали разрешительные документы и направили на принудительную депортацию. Кроме того, им запретили въезд на территорию РФ на ближайшие 10 лет. Полицейские сопроводили нарушителей до государственной границы.

В конце июня стало известно, что житель Сочи на протяжении нескольких месяцев штамповал на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России. 60-летний мужчина купил самонаборный штамп и наносил его на банкноты разного номинала. Затем дважды в месяц россиянин относил купюры в банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Мужчину задержали.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше