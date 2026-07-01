Четырех мигрантов депортировали из Крыма за дискредитацию ВС РФ

В крымском Гурзуфе правоохранители задержали и депортировали четырех мигрантов из Средней Азии, публично оскорблявших российских военных. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По информации ведомства, конфликт произошел во время рабочей смены на строительном объекте. Иностранцы оскорбляли российских военных в присутствии других рабочих. Полицейских вызвали очевидцы.
— Полицейские установили и задержали правонарушителей. В отношении каждого из них стражами правопорядка был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, а судом назначен штраф в размере 35 тысяч рублей, — говорится в сообщении на сайте МВД.
Мигрантам сократили их сроки пребывания в России, а также аннулировали разрешительные документы и направили на принудительную депортацию. Кроме того, им запретили въезд на территорию РФ на ближайшие 10 лет. Полицейские сопроводили нарушителей до государственной границы.
В конце июня стало известно, что житель Сочи на протяжении нескольких месяцев штамповал на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России. 60-летний мужчина купил самонаборный штамп и наносил его на банкноты разного номинала. Затем дважды в месяц россиянин относил купюры в банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Мужчину задержали.