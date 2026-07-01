Памятник Александру Пушкину украли в немецком Хемере

Памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину украли в немецком Хемере. Торжественно открытый в 1994 году памятник был установлен как символ межкультурных связей. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе посольства России в Берлине.