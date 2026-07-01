Памятник Александру Пушкину украли в немецком Хемере

Памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину украли в немецком Хемере. Торжественно открытый в 1994 году памятник был установлен как символ межкультурных связей. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе посольства России в Берлине.
Бронзовая скульптура высотой около 1,8 метра, созданная российским скульптором Григорием Потоцким, была подарена подмосковном городом Щелково, российским городом-побратимом Хемера, как символ дружбы и взаимопонимания между народами.
— Выражаем надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место. Российские дипломатические представительства в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами, — передает официальный Telegram-канал дипмиссии.
Накануне Дня Победы неизвестные осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены. Они повредили надгробия солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после осквернения советского воинского захоронения в Австрии.