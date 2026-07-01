Брошенный к крокодилам в британском зоопарке ребёнок идёт на поправку

Напомним, в графстве Кембриджшир полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в том, что он бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами. Инцидент произошёл около 13:00 в частном зоопарке в Хантингдоншире. Неизвестный перебросил малыша через ограждение. Ребёнка извлекли и доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.