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Брошенный к крокодилам в британском зоопарке ребёнок идёт на поправку

Трёхлетний мальчик, которого незнакомец столкнул в вольер с крокодилами в британском зоопарке, находится в больнице и с трудом идёт на поправку. Об этом сообщила семья ребёнка в заявлении, переданном полицией Кембриджа.

Инцидент произошёл в частном зоопарке Johnsons of Old Hurst в графстве Кембриджшир. Злоумышленник перебросил малыша через ограждение — ребёнка схватил один из крокодилов, он получил серьёзные травмы, включая переломы руки и таза.

«Мы хотели бы поблагодарить сотрудников зоопарка, которые вызволили нашего сына из вольера… Наше внимание по-прежнему сосредоточено на его выздоровлении в течение этого чрезвычайно трудного и продолжительного процесса» — говорится в заявлении семьи.

Ребёнка спасли владелица зоопарка Трейси Джонсон и её муж, которые первыми прыгнули в вольер. 30-летнего подозреваемого задержали, но отпустили под залог — он был не в состоянии пройти допрос. Сейчас мальчик продолжает лечение в больнице Кембриджа.

Напомним, в графстве Кембриджшир полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в том, что он бросил трёхлетнего ребёнка в вольер с крокодилами. Инцидент произошёл около 13:00 в частном зоопарке в Хантингдоншире. Неизвестный перебросил малыша через ограждение. Ребёнка извлекли и доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

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