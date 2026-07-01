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Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Антверпене

По меньшей мере пять человек погибли во время пожара в десятиэтажном жилом доме в бельгийском Антверпене. Об этом сообщили СМИ, в том числе Reuters и CNN, со ссылкой на бельгийскую полицию.

По меньшей мере пять человек погибли во время пожара в десятиэтажном жилом доме в бельгийском Антверпене. Об этом сообщили СМИ, в том числе Reuters и CNN, со ссылкой на бельгийскую полицию.

В полиции заявили, что пока сложно оценить общее число пострадавших. В доме в районе Линкеровер живет больше 200 человек. Большинство из них были эвакуированы пожарными. По предварительной оценке, многие получили серьезные травмы.

Пожар начался утром 1 июля. Как сообщают очевидцы, над домом поднимались клубы дыма. Причины возгорания неизвестны.