В Ростове подростки на самокате врезались в припаркованную машину

В Донской столице на площади Толстого произошел инцидент с участием подростков. Как рассказала горожанка в социальных сетях, двое юных ростовчан катались на электросамокате и нечаянно врезались в ее автомобиль. Это удалось выяснить благодаря записям с камер видеонаблюдения.