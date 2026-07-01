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В Ростове подростки на самокате врезались в припаркованную машину

Ростовчанка ищет родителей, чьи дети испортили авто.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице на площади Толстого произошел инцидент с участием подростков. Как рассказала горожанка в социальных сетях, двое юных ростовчан катались на электросамокате и нечаянно врезались в ее автомобиль. Это удалось выяснить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

— По официальной оценке, сумма ущерба составила 65 тысяч рублей. Заявление написано, — написала женщина в городском паблике.

Однако она подчеркнула, что готова пойти навстречу и урегулировать конфликт, после чего предложила родителям лихачей пообщаться с нею.

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