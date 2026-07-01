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Пьяный мужчина задержан за дебош на территории храма в Гольяново

На востоке столицы бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) задержали мужчину за хулиганство на территории храмового комплекса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Источник: Управление Росгвардии по Омской области

«Во время патрулирования экипаж группы задержания получил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в охраняемой церкви на ул. Красноярская. Прибывшим на место росгвардейцам сотрудник службы охраны сообщил, что на территорию храма зашел неизвестный с явными признаками алкогольного опьянения. Гражданин вeл себя агрессивно, нарушал общественный порядок, повышал голос, выражаясь нецензурной бранью, и угрожал охраннику физической расправой», — сказали в пресс-службе.

Злоумышленник игнорировал требования прекратить безобразие — напротив, он ударил ногой калитку забора, повредив ее. Росгвардейцы задержали 52-летнего москвича и передали полицейским. Свое поведение дебошир объяснил несогласием с христианской верой.