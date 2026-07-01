Пьяный мужчина задержан за дебош на территории храма в Гольяново

«Во время патрулирования экипаж группы задержания получил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в охраняемой церкви на ул. Красноярская. Прибывшим на место росгвардейцам сотрудник службы охраны сообщил, что на территорию храма зашел неизвестный с явными признаками алкогольного опьянения. Гражданин вeл себя агрессивно, нарушал общественный порядок, повышал голос, выражаясь нецензурной бранью, и угрожал охраннику физической расправой», — сказали в пресс-службе.