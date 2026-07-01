Теплоход с пшеницей сел на мель на Волге под Городцом

На реке Волге в районе Городца днем 1 июля грузовой теплоход «Нальчик», перевозивший пшеницу, сел на мель. В результате происшествия никто не пострадал, движение по судовому ходу не нарушено, сейчас специалисты проводят работы по снятию судна с мели. Обстоятельства случившегося выясняет Нижегородская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.