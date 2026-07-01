Ограничения ввели в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов ввели в аэропорту Жуковской. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — передает сообщение ведомства ТАСС.
Силы ПВО утром 1 июля сбили украинский беспилотник на подлете к промышленной зоне Буденновска. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.
В этот же день в Пензенской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. Обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.
28 июня в результате детонации беспилотника ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадала трехмесячная девочка.