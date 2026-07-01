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В немецком Хемере украли бронзовый памятник Пушкину

В немецком городе Хемере (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) похищен бронзовый памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Берлине.

Источник: Life.ru

Изящная фигура высотой около 1,8 метра была создана российским скульптором Григорием Потоцким и подарена Хемеру его городом-побратимом Щёлково. Монумент открыли 24 сентября 1994 года, он задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.

«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А. С. Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн — Вестфалия)», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Российские дипломаты находятся на связи с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами. В посольстве выразили надежду на скорое задержание злоумышленников и возвращение памятника на прежнее место.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя петицию о замене бюста Александра Пушкина в Одессе на памятник блогеру Антону Птушкину, заявила, что эта инициатива напоминает новую экранизацию «Собачьего сердца», где место «пропавшего» дома занимает «пропавшая» страна, а Швондеры с Шариковыми правят «сатанинский бал».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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