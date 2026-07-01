Следователи допросили подростка, пострадавшего при покушении на Ермолаева

Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв — неизвестный подбросил рюкзак с взрывным устройством и скрылся. В результате ЧП пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын. У женщины — тяжёлая травма, у неё оторвало ноги. Le Figaro пишет, что следствие подозревает СБУ. Ермолаева связывают с днепропетровскими колл-центрами, которые занимались мошенничеством.