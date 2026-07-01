Собянин: Летевший к Москве БПЛА сбит системой ПВО Минобороны

Дрон Вооруженных сил Украины был сбит системами противовоздушной обороны над Московским регионом. Об этом в среду, 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Незадолго до этого временные ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов ввели в аэропорту Жуковский.
Силы ПВО утром 1 июля сбили украинский беспилотник на подлете к промышленной зоне Буденновска. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.
В этот же день в Пензенской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. Обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.