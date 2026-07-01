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В Ростовской области потушили возгорание на старом мусорном полигоне

В Ростовской области локализовали пожар на площади 70 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области пожарные полностью локализовали возгорание сухой растительности. Пожар произошел в границах недействующего мусорного полигона, а общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

В ведомстве подчеркнули, что данный участок земли сейчас не имеет отношения к обращению с отходами.

Объект официально не является местом размещения мусора, не состоит в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО), не принимает твердые коммунальные отходы и полностью исключен из логистических потоков транспортирования отходов.

На данный момент все очаги горения локализованы, задымление на территории отсутствует. Ситуация остается под полным контролем профильных служб.

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