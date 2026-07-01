Житель Ставрополя зарезал собутыльника и два дня пьянствовал с трупом в комнате

Ранее Life.ru рассказывал, как москвич получил шесть лет колонии за нападение на прохожего, который оплатил украденное им вино. Инцидент произошёл в июне прошлого года на Новолесной улице. 27-летний мужчина пытался вынести из супермаркета две бутылки спиртного, но его остановил кассир. Случайный свидетель решил помочь и оплатил товар, после чего попытался объяснить нарушителю, что так поступать нельзя. В ответ злоумышленник напал на него.