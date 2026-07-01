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ПВО сбила украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы

ВСУ возобновили попытки атаковать дронами Москву. Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали нацеленный на столицу украинский дрон. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин в «Макс».

Ранее в Белгородской области в результате новых атак украинских дронов в трёх муниципалитетах пострадал мирный житель — в селе Криничное мужчина получил осколочные ранения, но после амбулаторной помощи его отпустили. Зафиксированы разрушения. В Криничном дрон повредил пять машин. В Отрадном пострадали ГАЗель и коммерческое здание. В Шебекинском округе грузовые авто посечены в Добром, Нежеголе, Красном Октябре и Церковном.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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