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В ФРГ предъявили первые обвинения по делу о «Северных потоках»

Прокуратура Германии выдвинула первые обвинения гражданину Украины Сергею Кузнецову. Немецкие власти полагают, что он причастен к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом информируют Die Zeit и Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники.

Источник: Reuters

Федеральный прокурор Йенс Роммель предъявил Сергею Кузнецову обвинение в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Как утверждает следствие, подозреваемый руководил группой, осуществившей подрыв «Северных потоков» 26 сентября 2022 года.

Согласно версии Генпрокуратуры ФРГ, помимо Сергея Кузнецова в операции участвовали трое военнослужащих элитного подразделения ВСУ, а также профессиональные дайверы. Сергей Кузнецов был задержан в августе 2025 года в итальянском городе Сан-Клементе на побережье Адриатического моря. В октябре суд Италии принял решение о его выдаче Германии. В ноябре подозреваемого взял под стражу суд в ФРГ.

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