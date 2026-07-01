В ФРГ предъявили первые обвинения по делу о «Северных потоках»

Федеральный прокурор Йенс Роммель предъявил Сергею Кузнецову обвинение в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Как утверждает следствие, подозреваемый руководил группой, осуществившей подрыв «Северных потоков» 26 сентября 2022 года.
Согласно версии Генпрокуратуры ФРГ, помимо Сергея Кузнецова в операции участвовали трое военнослужащих элитного подразделения ВСУ, а также профессиональные дайверы. Сергей Кузнецов был задержан в августе 2025 года в итальянском городе Сан-Клементе на побережье Адриатического моря. В октябре суд Италии принял решение о его выдаче Германии. В ноябре подозреваемого взял под стражу суд в ФРГ.