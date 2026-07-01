Замглавы ДУМ России оштрафовали за возбуждение вражды из-за картин в кабинете

Дамир Мухетдинов стал первым заместителем председателя ДУМ в 2012 году. В 2017 году стал ректором Московского исламского института. Также занимает должность главного редактора издательского дома «Медина». Выпускает исламскую богословскую, историческую, учебную и просветительскую литературу. В августе 2025 года Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу под его редакцией «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь».