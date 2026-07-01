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Под Ростовом столкнулись четыре автомобиля, есть погибший и раненые

Один человек погиб и двое госпитализированы в результате ДТП под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе Ростовской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ГАИ, авария случилась на автодороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель автомобиля Fiat Ducato, мужчина 34 лет, потерял контроль над управлением и допустил столкновение с Opel Astra. От удара Opel отбросило на Kia Rio, которая затем столкнулась с Kia Cerato.

В дорожно-транспортном происшествии погиб 67-летний пассажир автомобиля Opel Astra. Еще два человека, находившиеся в этой же машине — 45-летний водитель и 43-летний пассажир, получили различные травмы и были госпитализированы.

— По факту аварии проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, — прокомментировали в ГАИ региона.

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