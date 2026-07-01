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Электричка наехала на человека у платформы Водники МЦД-1

Движение пригородных поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) вечером в среду, 1 июля, было временно нарушено. Причиной стал наезд электропоезда, следовавшего из Лобни в Одинцово, на человека на платформе Водники.

Движение пригородных поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) вечером в среду, 1 июля, было временно нарушено. Причиной стал наезд электропоезда, следовавшего из Лобни в Одинцово, на человека на платформе Водники.

Пострадавший нарушил правила безопасности на путях. Сотрудники МЖД напомнили пассажирам о необходимости строго соблюдать правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры, чтобы избежать трагических последствий.

— Сегодня в 17:20 на платформе Водники МЦД-1 Московской железной дороги электропоездом № 7249 Лобня — Одинцово был травмирован человек, — передает агентство городских новостей «Москва».

Несколько пригородных электричек 4 мая задерживались на Ярославском направлении МЖД. Причиной стала техническая неисправность, из-за которой один из составов совершил вынужденную остановку.