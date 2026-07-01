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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2 тысячи человек

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что число жертв землетрясения в стране увеличилось до 2 295 человек. Об этом сообщает телеканал VTV.

Источник: Reuters

«На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11 267 раненых», — сказал он на брифинге.

Количество граждан, оставшихся без крова, составило 12 841 человека. В общей сложности последствия стихийного бедствия, включая физические и психологические травмы, а также утрату или значительное повреждение жилья, затронули 26 403 человек.

Власти активизировали процесс размещения пострадавших во временных лагерях на территории Каракаса и штата Ла-Гуайра. В этих пунктах устанавливаются душевые кабины, кровати и матрасы, организовано медицинское обслуживание, психологическая поддержка, питание и обеспечение питьевой водой.

Мощное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня по местному времени. Были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

Повреждения или разрушения получили более 250 строений. Наиболее тяжелая обстановка отмечается в штате Ла-Гуайра. Данное землетрясение стало самым сильным в Венесуэле за последние 126 лет.

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