В Аравийском море вертолёт США совершил аварийную посадку, пропал член экипажа

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт с пассажирами совершил аварийную посадку в лесах Якутии. После жёсткой посадки на борту Ан-2 произошёл пожар. В результате пострадали два человека. Всего на борту находились восемь человек, все смогли самостоятельно добраться до посёлка Тёплый Ключ.