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В Аравийском море вертолёт США совершил аварийную посадку, пропал член экипажа

В Аравийском море вертолёт ВМС США совершил аварийную посадку на воду. Трое из четырёх членов экипажа спасены, один пропал без вести, сообщило Центральное командование ВМС США.

Инцидент произошёл ранее в среду. Экипаж вертолёта MH-60S Sea Hawk, приписанного к авианосцу USS George H.W. Bush (CVN 77), совершил вынужденное приводнение. Военные подчеркнули, что признаков враждебных действий нет.

Трое спасённых находятся в стабильном состоянии на борту авианосца. Поиски четвёртого члена экипажа продолжаются.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт с пассажирами совершил аварийную посадку в лесах Якутии. После жёсткой посадки на борту Ан-2 произошёл пожар. В результате пострадали два человека. Всего на борту находились восемь человек, все смогли самостоятельно добраться до посёлка Тёплый Ключ.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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