СМИ назвали имя женщины, пострадавшей при взрыве в Монако

Прокуратура Монако возбудила уголовное дело по факту произошедшего по статье «покушение на убийство». Первоначально власти княжества квалифицировали событие как теракт, однако впоследствии отказались от данной формулировки. Как пишет Le Figaro со ссылкой на источники, следствие склоняется к версии о причастности СБУ к данному преступлению. При этом издание приводит версию, согласно которой произошедшее являлось «скорее предупреждением, чем преднамеренной попыткой убийства».