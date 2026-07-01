СМИ назвали имя женщины, пострадавшей при взрыве в Монако

Как отмечается в публикации, 46-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи предпринимают усилия для сохранения ее жизни. Вследствие полученных травм ей были ампутированы ноги.
Ранее телеканал Monaco Info со ссылкой на прокуратуру княжества проинформировал о допросе французскими следователями несовершеннолетнего, также пострадавшего при взрыве. Уточняется, что двое других пострадавших с серьезными травмами «по-прежнему не в состоянии давать показания».
Инцидент произошел 29 июня в подъезде жилого дома в Монако. Трое человек получили тяжелые ранения. Телеканал BFMTV сообщал, что среди раненых числится Вадим Ермолаев — гражданин Кипра, ранее фигурировавший в СМИ в перечне наиболее состоятельных украинских предпринимателей. Ермолаев вышел из гражданства Украины в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.
Прокуратура Монако возбудила уголовное дело по факту произошедшего по статье «покушение на убийство». Первоначально власти княжества квалифицировали событие как теракт, однако впоследствии отказались от данной формулировки. Как пишет Le Figaro со ссылкой на источники, следствие склоняется к версии о причастности СБУ к данному преступлению. При этом издание приводит версию, согласно которой произошедшее являлось «скорее предупреждением, чем преднамеренной попыткой убийства».