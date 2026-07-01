В Ингушетии начали проверку из-за невыдачи жилья семье, у которой затопило дом

«В результате неблагоприятных погодных условий жилой дом был поврежден и стал непригодным для проживания. После проведения сотрудниками экстренных служб эвакуационных мероприятий семья вынуждена проживать у родственников, поскольку вопрос о предоставлении временного жилья и оказании иной необходимой помощи до настоящего времени не решен. Организована процессуальная проверка», — пояснили в СК.