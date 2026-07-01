Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии начали проверку из-за невыдачи жилья семье, у которой затопило дом

СК даст оценку действиям должностных лиц уполномоченных органов.

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. СУ СК по Ингушетии проводит проверку из-за того, что власти не предоставили временное жилье семье с детьми из селения Средние Ачалуки, у которой затопило дом, сообщили в ведомстве.

«В результате неблагоприятных погодных условий жилой дом был поврежден и стал непригодным для проживания. После проведения сотрудниками экстренных служб эвакуационных мероприятий семья вынуждена проживать у родственников, поскольку вопрос о предоставлении временного жилья и оказании иной необходимой помощи до настоящего времени не решен. Организована процессуальная проверка», — пояснили в СК.

Сотрудники ведомства узнали об этом случае из СМИ. Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ведомство даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц уполномоченных органов, добавили в СК.