Власти разрешили снести 4 отеля после изнасилования девочки 30 мужчинами

В административном центре индийского штата Раджастан, городе Шри Ганганагар, местные власти приняли решение о сносе четырёх гостиничных объектов, которые фигурируют в деле о массовом изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает India Today, здания были разрушены поздно вечером 30 июня.