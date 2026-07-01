Власти разрешили снести 4 отеля после изнасилования девочки 30 мужчинами

В административном центре индийского штата Раджастан, городе Шри Ганганагар, местные власти приняли решение о сносе четырёх гостиничных объектов, которые фигурируют в деле о массовом изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает India Today, здания были разрушены поздно вечером 30 июня.
Демонтаж строений был осуществлён на фоне волны возмущения среди жителей, вызванной жестоким преступлением. Жертвой стала 13-летняя девочка, которую, по данным следствия, на протяжении пяти дней насиловали 30 мужчин. Этот случай признан одним из самых резонансных за последние годы.
Операцию по сносу провели совместными усилиями районная администрация и полиция. Для разрушения гостиниц, причастных к инциденту, использовалась тяжёлая техника — бульдозеры.
Руководитель городского управления полиции заявил, что все обвиняемые понесут максимально строгое наказание, предусмотренное законом.
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