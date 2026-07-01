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В Германии похитили бронзовый памятник Пушкину

В посольстве РФ выразили надежду на оперативное возвращение скульптуры на постамент в Хемере.

Источник: Аргументы и факты

В немецком городе Хемер похитили памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, подаренный городу его российским городом-побратимом Щелково, сообщили в посольстве России в ФРГ.

«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А. С. Пушкину в городе Хемер (Северный Рейн — Вестфалия)», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве выразили надежду на оперативное задержание причастных к краже скульптуры и возвращение памятника на место.

В посольстве рассказали, что бронзовую фигуру Пушкина Хемеру подарил российский город-побратим Щелково. Торжественное открытие памятника состоялось в 1994 году. Памятник был задуман как символ дружбы между народами РФ и ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине петиции с предложением заменить бюст Пушкина в Одессе на памятник блогеру.

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