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ТАСС: в центре Петербурга обрушился пол в аптеке

Жителей дома эвакуировали, никто не пострадал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Перекрытие подвала обрушилось под аптекой в доме на Сытнинской улице в центре Санкт-Петербурга. Пострадавших в результате происшествия нет, жители дома эвакуированы на время обследования конструкций. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В доме 16 на Сытнинской улице (Петроградский район) обрушилось перекрытие подвального помещения под частной аптекой, пострадавших в результате происшествия нет. Людей вывели из дома на период обследования», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили о проведении проверки. На месте работают представители правоохранительных органов и экстренных служб.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Соблюдение прав эвакуированных жильцов дома находится на контроле прокуратуры», — отметили в надзорном ведомстве.