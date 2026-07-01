ТАСС: в центре Петербурга обрушился пол в аптеке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Перекрытие подвала обрушилось под аптекой в доме на Сытнинской улице в центре Санкт-Петербурга. Пострадавших в результате происшествия нет, жители дома эвакуированы на время обследования конструкций. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.