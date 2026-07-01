ТАСС: в центре Петербурга обрушился пол в аптеке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Перекрытие подвала обрушилось под аптекой в доме на Сытнинской улице в центре Санкт-Петербурга. Пострадавших в результате происшествия нет, жители дома эвакуированы на время обследования конструкций. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
«В доме 16 на Сытнинской улице (Петроградский район) обрушилось перекрытие подвального помещения под частной аптекой, пострадавших в результате происшествия нет. Людей вывели из дома на период обследования», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили о проведении проверки. На месте работают представители правоохранительных органов и экстренных служб.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Соблюдение прав эвакуированных жильцов дома находится на контроле прокуратуры», — отметили в надзорном ведомстве.