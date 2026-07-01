На Ставрополье число уголовных дел о незаконной миграции за год выросло вдвое

ПЯТИГОРСК, 1 июля. /ТАСС/. Более 180 уголовных дел в сфере незаконной миграции возбуждено на Ставрополье с начала 2026 года. Это в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» замначальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Владислав Малкин.
«За 6 месяцев 2026 года в сфере незаконной миграции возбуждено 187 уголовных дел. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Регистрация по конкретному адресу без намерения фактически в нем проживать — нами работа пересмотрена кардинально. Данный вопрос находится на моем личном контроле. Мы системно направляем данные о местах массовой регистрации для отработки фактического проживания либо фиктивного проживания», — сказал он.
Кроме того, ранее у иностранных граждан, нелегально находящихся в России, была возможность урегулировать свое положение в стране. За разрешительными документами на Ставрополье обратились 679 таких иностранцев, 590 из них узаконили свое пребывание. Нахождение в стране без законных оснований становится поводом для включения иностранца в реестр контролируемых лиц.
«Реестр обеспечивает координацию, взаимодействие всех подразделений ГУ МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю, таких как подразделения миграции, подразделения охраны общественного порядка, оперативного блока. Результатом скоординированной работы этих подразделений явилось кратное увеличение количества возбужденных уголовных дел по фактам незаконной миграции», — отметил Малкин.