На Ставрополье число уголовных дел о незаконной миграции за год выросло вдвое

«За 6 месяцев 2026 года в сфере незаконной миграции возбуждено 187 уголовных дел. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Регистрация по конкретному адресу без намерения фактически в нем проживать — нами работа пересмотрена кардинально. Данный вопрос находится на моем личном контроле. Мы системно направляем данные о местах массовой регистрации для отработки фактического проживания либо фиктивного проживания», — сказал он.