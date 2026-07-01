Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 2295 человек

По состоянию на текущий момент количество погибших в результате землетрясений в Венесуэле увеличилось до 2295 человек. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
«На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11 267 раненых», — отметил он в ходе брифинга, транслировавшегося телеканалом VTV.
Количество граждан, лишившихся дома, достигло 12 841. В общей сложности последствия природной катастрофы — как физические, так и психологические травмы, а также утрата или существенное разрушение жилых помещений — затронули 26 403 человека.
Власти ускорили процесс расселения пострадавших во временные лагеря в Каракасе и в регионе Ла-Гуайра. Там оборудуются душевые кабины, устанавливаются кровати и матрасы, организуется медицинская помощь и оказание психологической поддержки, а также обеспечивается питание и снабжение питьевой водой.
Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
Повреждения или полное разрушение получили свыше 250 строений. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в штате Ла-Гуайра. Данное землетрясение стало наиболее сильным в Венесуэле за последние 126 лет.