В Запорожье произошли взрывы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило агентство Укринформ.
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.
В новость внесены изменения (23:04 мск) — передается в связи с уточнением выходных данных, верно — Москва.
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