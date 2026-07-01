В Германии похитили памятник Александру Пушкину

Бронзовая скульптура высотой около 1,8 метра, автором которой является скульптор Григорий Потоцкий, была передана Хемеру в дар от подмосковного Щелкова. Торжественное открытие памятника состоялось 24 сентября 1994 года. Монумент был установлен как знак дружбы между народами России и Германии.