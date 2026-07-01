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В Германии похитили памятник Александру Пушкину

Посольство России в Германии проинформировало о хищении памятника поэту Александру Пушкину в городе Хемер (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Как сообщили в диппредставительстве, неизвестные похитили монумент.

Источник: Reuters

«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А. С. Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн — Вестфалия)», — отмечается в заявлении.

Бронзовая скульптура высотой около 1,8 метра, автором которой является скульптор Григорий Потоцкий, была передана Хемеру в дар от подмосковного Щелкова. Торжественное открытие памятника состоялось 24 сентября 1994 года. Монумент был установлен как знак дружбы между народами России и Германии.

«Выражаем надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника А. С. Пушкину на прежнее место», — добавили в посольстве.

В настоящее время российские дипломаты поддерживают связь с администрацией Хемера и правоохранительными органами Германии.