В Германии похитили памятник Александру Пушкину

«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А. С. Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн — Вестфалия)», — отмечается в заявлении.
Бронзовая скульптура высотой около 1,8 метра, автором которой является скульптор Григорий Потоцкий, была передана Хемеру в дар от подмосковного Щелкова. Торжественное открытие памятника состоялось 24 сентября 1994 года. Монумент был установлен как знак дружбы между народами России и Германии.
«Выражаем надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника А. С. Пушкину на прежнее место», — добавили в посольстве.
В настоящее время российские дипломаты поддерживают связь с администрацией Хемера и правоохранительными органами Германии.