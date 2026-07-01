Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 2295 человек

По его словам, количество пострадавших достигло 11 267 человек. Кроме того, без жилья остались 12 841 житель.
Всего последствия стихийного бедствия затронули 26 403 человек. Речь идёт о получивших физические и психологические травмы, а также о людях, потерявших жильё.
Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Венесуэле 24 июня. В результате были полностью или частично разрушены сотни зданий. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городах Морон и Сан-Фелипе. Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.
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