Поток лавы с высоты 3000 метров: На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы

Извержения Этны — явление для Сицилии нередкое. Вулкан, высота которого составляет около 3329 метров, является одним из самых активных на планете. Его регулярная активность привлекает туристов и исследователей со всего мира, но при этом всегда требует повышенного внимания со стороны сейсмологов.