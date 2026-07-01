На Кубани проверят сообщения о растлении ребенка приятелем няни

Как следует из сообщений местных пабликов, ссылающихся на заявителя, мужчина мог совершить развратные действия в отношении девочки. Женщина пояснила, что обычно няня гуляла с ее ребенком во дворе жилого комплекса, однако впоследствии выяснилось, что девочка иногда посещала квартиру няни, где, по словам заявительницы, кроме няни находились еще двое взрослых — пожилая женщина и мужчина. По словам матери, девочка начала рассказывать о том, что мужчина совершал с ней непристойные действия в то время, как няня и пожилая женщина снимали происходящее на камеру.