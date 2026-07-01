В Мордовии объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявили на территории Мордовии. Об этом сообщает ГУ МЧС республики.
«Внимание! Объявлен сигнал “Беспилотная опасность” на территории Республики Мордовия», — говорится в сообщении в «Максе».
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