Девочка утонула на озере Орлик-3 в Брянской области, проводится проверка

Ранее KP.RU сообщал, что в Пермском крае утонула 14-летняя школьница во время прогулки на лодке по реке Колве. В районе деревни Серегово судно перевернулось, и подросток не смогла спастись. Сотрудники СК выясняют все причины произошедшего.