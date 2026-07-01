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Девочка утонула на озере Орлик-3 в Брянской области, проводится проверка

После гибели ребенка на озере в Брянске организована прокурорская проверка.

Источник: Комсомольская правда

В Брянской области на озере Орлик-3 погибла 11-летняя девочка. По факту трагедии прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«По предварительным данным, вечером 1 июля 2026 года в озере Орлик в Бежицком районе г. Брянска утонула девочка 2015 года рождения», — говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части обеспечения безопасности граждан на водных объектах, а также профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры.

Ранее KP.RU сообщал, что в Пермском крае утонула 14-летняя школьница во время прогулки на лодке по реке Колве. В районе деревни Серегово судно перевернулось, и подросток не смогла спастись. Сотрудники СК выясняют все причины произошедшего.