Девочка утонула на озере Орлик-3 в Брянской области, проводится проверка

В Брянской области на озере Орлик-3 погибла 11-летняя девочка. По факту трагедии прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«По предварительным данным, вечером 1 июля 2026 года в озере Орлик в Бежицком районе г. Брянска утонула девочка 2015 года рождения», — говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части обеспечения безопасности граждан на водных объектах, а также профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры.
Ранее KP.RU сообщал, что в Пермском крае утонула 14-летняя школьница во время прогулки на лодке по реке Колве. В районе деревни Серегово судно перевернулось, и подросток не смогла спастись. Сотрудники СК выясняют все причины произошедшего.