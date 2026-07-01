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Попойка с незнакомцем обернулась волжанину тяжкими травмами

Случайный собутыльник в ходе застолья избил потерпевшего так, что тот попал в больницу.

В Волжском сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины драки двух горожан, в ходе которой один из них получил тяжкие телесные повреждения, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

О происшествии стражам порядка стало известно 18 июня текущего года от медиков, к которым поступил 50-летний волжанин с тяжелыми увечьями. Впоследствии оперативники выяснили, что пациент перед происшествием познакомился на улице с 30-летним парнем. Мужчины решили обмыть знакомство, но что-то не поделили во время возлияний и начали ругаться. Ссора быстро переросла в избиение — молодой оппонент избил собутыльника руками и ногами, а затем сбежал.

Долго прятаться ему не удалось — полицейские разыскали. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. А суд отправил его на время следствия под стражу в качестве меры пресечения.

Ранее в Волгограде полиция поймала банду молодежи, которая избивала горожан.