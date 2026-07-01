Четыре человека погибли от эпидемии чесотки в Чехии

По мнению специалистов, заболевание наиболее интенсивно распространяется среди людей старшего возраста и молодежи. Пик заболеваемости зафиксирован в Моравскосилезском крае, где основная часть пациентов — лица младше 19 лет. В период с января по 29 июня здесь выявлено почти 670 случаев, что на 200 больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году.