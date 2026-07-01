Четыре человека погибли от эпидемии чесотки в Чехии

В Чехии наблюдается самая масштабная вспышка чесотки за последние 30 лет: с начала текущего года выявлено свыше 7 тысяч инфицированных, четверо из которых скончались. Эти данные приводит Forum24, ссылаясь на информацию Государственного института здравоохранения.
Для сравнения: в прошлом году в стране было зарегистрировано около 5 тысяч случаев заболевания. Учитывая, что нынешний показатель превысил этот уровень уже за первые шесть месяцев, можно говорить о двукратном росте заболеваемости.
«Из-за расчесов в кожу может попасть бактериальная инфекция, например, золотистый стафилококк, который затем через кровоток способен вызвать тяжелые поражения органов», — пояснила эпидемиолог Катержина Фабианова.
Как отметил представитель Моравскосилезской краевой гигиенической станции Алеш Котрла, заражение может происходить также через полотенца и постельные принадлежности, а в учреждениях для престарелых — при тесном контакте между персоналом и пациентами.
Все умершие от чесотки пациенты относились к пожилой возрастной группе.
По мнению специалистов, заболевание наиболее интенсивно распространяется среди людей старшего возраста и молодежи. Пик заболеваемости зафиксирован в Моравскосилезском крае, где основная часть пациентов — лица младше 19 лет. В период с января по 29 июня здесь выявлено почти 670 случаев, что на 200 больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году.