Полиция задержала 16-летнюю девочку по подозрению в инсценировке ДТП на Маросейке

Сотрудники полиции задержали в Москве 16-летнюю девочку, которая подозревается в инсценировке ДТП. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.
— Следователи, изучив записи камер и показания свидетелей, установили причастность двух арестованных фигурантов и несовершеннолетней к инсценировке ДТП и вымогательству, — уточнили в ведомстве.
28 июня на улице Маросейка злоумышленники, действуя по предварительному сговору, инсценировали аварию и под угрозой вызова ДПС потребовали от потерпевшего 10 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 163 УК РФ.
Несовершеннолетняя соучастница доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий, передает агентство городских новостей «Москва».
Молодые люди протестовали против ареста. По данным следствия, обвиняемые подстроили ДТП, а когда по адресу прибыл сотрудник ДПС, злоумышленники напали на него.
Преступников задержали, следствие просило об их аресте. 1 июля суд отправил в СИЗО Давида Черноусова. Он пробудет под стражей два месяца. Вслед за ним арестовали второго соучастника преступления.