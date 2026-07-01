Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит тюрьма

В 2006 году в конце апреля небоскреб покорил гость из города Малибу Джеб Корлисс, чтобы спрыгнуть с парашютом. Сообщалось, что он был остановлен охраной, которая смогла удержать экстремала, когда он перелез через установленный по периметру смотровой площадки забор. Позже суд назначил ему три года условно и 100 часов общественных работ.