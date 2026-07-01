В Брянске 11-летняя девочка утонула в озере Орлик

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств происшествия. В рамках проверки прокуроры оценят, насколько соблюдаются правила безопасности на водоёмах в этом районе, а также как организован контроль за тем, чтобы дети не оставались у воды без присмотра взрослых.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о мерах реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Ранее Life.ru писал, что в Пермском крае 14-летняя девочка погибла после опрокидывания лодки на реке Колве — тело подростка спасатели нашли на следующий день. Следственный комитет устанавливает причины произошедшего.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.