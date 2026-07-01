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В Брянске 11-летняя девочка утонула в озере Орлик

Вечером 1 июля в Брянске произошла трагедия на воде. В озере Орлик, расположенном в Бежицком районе города, утонула 11-летняя девочка. Как сообщили в прокуратуре региона, по факту случившегося начата проверка.

Источник: Life.ru

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств происшествия. В рамках проверки прокуроры оценят, насколько соблюдаются правила безопасности на водоёмах в этом районе, а также как организован контроль за тем, чтобы дети не оставались у воды без присмотра взрослых.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о мерах реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее Life.ru писал, что в Пермском крае 14-летняя девочка погибла после опрокидывания лодки на реке Колве — тело подростка спасатели нашли на следующий день. Следственный комитет устанавливает причины произошедшего.

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