В Брянске 11-летняя девочка утонула в озере Орлик

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств происшествия. В рамках проверки прокуроры оценят, насколько соблюдаются правила безопасности на водоёмах в этом районе, а также как организован контроль за тем, чтобы дети не оставались у воды без присмотра взрослых.