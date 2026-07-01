Собянин: Еще два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в среду, 1 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
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