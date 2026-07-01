Житель Ставрополя убил собутыльника и два дня пил в комнате рядом с трупом

«О случившемся в правоохранительные органы сообщила мать фигуранта, которая зашла к нему в гости и увидела лежащего на полу мужчину. Следователем СК России обвиняемый задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК РФ по Ставропольскому краю.