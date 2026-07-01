Житель Ставрополя убил собутыльника и два дня пил в комнате рядом с трупом

Житель Ставропольского края обвиняется в убийстве знакомого, после которого два распивал алкоголь, тело убитого находилось в этой же комнате, информирует пресс-служба СК РФ по региону.
Инцидент случился в Ставрополе в апреле этого года. По данным правоохранителей, мужчины находились в квартире, между ними начался конфликт. Фигурант взял нож и нанёс несколько ударов. 35-летний мужчина скончался на месте.
Обвиняемый ещё двое суток продолжал пить, находясь в одной комнате с трупом. Тело обнаружила мать обвиняемого.
«О случившемся в правоохранительные органы сообщила мать фигуранта, которая зашла к нему в гости и увидела лежащего на полу мужчину. Следователем СК России обвиняемый задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК РФ по Ставропольскому краю.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», оно направлено в суд.
Напомним, по данным Japan Today, полиция Японии задержала женщину, которая убила своего супруга в 2011 году и в течение 15 лет хранила его останки в морозильной камере.