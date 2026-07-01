Версия Шария подтвердилась: Во Франции назвали имя лишившейся ног спутницы Ермолаева

По данным издания, Насобина получила самые тяжёлые ранения среди трёх жертв взрыва. Врачам пришлось ампутировать ей обе ноги. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо подтвердил, что женщина до сих пор находится в критическом состоянии.
«Из трёх жертв взрыва бомбы 29 июня она получила самые тяжёлые ранения. Анне Насобиной ампутировали обе ноги», — говорится в публикации Nice-Matin.
Украинский портал TCH уточнил, что Насобина является любовницей Ермолаева. У пары есть общий 13-летний сын. Об этом же накануне сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
Ранее Life.ru писал, что источник в российских силовых структурах назвал организатором покушения на Ермолаева первого заместителя главы СБУ Александра Поклада. По данным правоохранителей, бизнесмен планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине.
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