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Версия Шария подтвердилась: Во Франции назвали имя лишившейся ног спутницы Ермолаева

Личность женщины, пострадавшей при взрыве в Монако вместе с украинским бизнесменом Вадимом Ермолаевым, окончательно раскрыта. Как сообщает французская газета Nice-Matin, речь идёт об Анне Насобиной. Именно она, а не супруга олигарха, находилась рядом с ним в момент теракта.

Источник: Life.ru

По данным издания, Насобина получила самые тяжёлые ранения среди трёх жертв взрыва. Врачам пришлось ампутировать ей обе ноги. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо подтвердил, что женщина до сих пор находится в критическом состоянии.

«Из трёх жертв взрыва бомбы 29 июня она получила самые тяжёлые ранения. Анне Насобиной ампутировали обе ноги», — говорится в публикации Nice-Matin.

Украинский портал TCH уточнил, что Насобина является любовницей Ермолаева. У пары есть общий 13-летний сын. Об этом же накануне сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Ранее Life.ru писал, что источник в российских силовых структурах назвал организатором покушения на Ермолаева первого заместителя главы СБУ Александра Поклада. По данным правоохранителей, бизнесмен планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине.

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