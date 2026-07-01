Версия Шария подтвердилась: Во Франции назвали имя лишившейся ног спутницы Ермолаева

Личность женщины, пострадавшей при взрыве в Монако вместе с украинским бизнесменом Вадимом Ермолаевым, окончательно раскрыта. Как сообщает французская газета Nice-Matin, речь идёт об Анне Насобиной. Именно она, а не супруга олигарха, находилась рядом с ним в момент теракта.