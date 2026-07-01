Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 11

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице уничтожены 11 БПЛА.
В начале дня в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково вводились ограничения на использование воздушного пространства. Их отменили в 16:30 мск.
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