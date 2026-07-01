В Николаеве произошел взрыв

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новый взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Днем также сообщалось о взрыве в городе.
В настоящее время воздушная тревога действует в 11 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской. Сирены также работают в Киеве, где произошла серия взрывов.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше