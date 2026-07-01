Несколько серий громких взрывов раздались в столице Украины

Детали о возможных разрушениях пока не поступали. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Ранее Life.ru писал, что украинские мониторинговые каналы сообщили о массовых запусках российских беспилотников с четырёх локаций. Ожидался налёт около тысячи «Гераней» с ночи 1 июля на утро 2 июля, направленный против инфраструктуры центра Украины. Теперь первые взрывы уже прогремели в Киеве.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше