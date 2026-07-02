В Запорожье снова произошел взрыв

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новый взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Подробности не приводятся. Ранее уже сообщалось о нескольких взрывах в городе.
На подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
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