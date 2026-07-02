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В Венесуэле более 80 тыс. семей получили помощь после землетрясения

В стране распределили почти 9 тыс. тонн продовольствия, сообщил председатель Национальной ассамблеи боливарианской республики Хорхе Родригес.

КАРАКАС, 2 июля. /ТАСС/. Более 80 тыс. семей в Венесуэле, пострадавших от разрушительного землетрясения 24 июня, получили помощь, распределено почти 9 тыс. тонн продовольствия. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Помощь получили 81 589 семей, пострадавших от землетрясения, распределено 8 893 тонны продовольствия в районах стихийного бедствия, отметил Родригес. Он сообщил также, что 12 841 человек лишился крова, всего пострадали 26 403 человека.

Спикер парламента отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра участие в них принимают 4 000 членов международных спасательных бригад, содействие которым оказывают более 26 000 представителей национальных вооруженных сил и спасателей, а также 17 000 добровольцев. В зонах стихийного бедствия ведется работа по открытию дополнительных временных лагерей для пострадавших и лишившихся крова.

Согласно официальным данным на 1 июля, в Венесуэле после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 2 295 человек, ранения получили 11 267 человек.

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