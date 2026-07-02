Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянске в озере Орлик-3 утонула девочка

В Бежицком районе Брянска утонула девочка 2015 года рождения.

Источник: Аргументы и факты

В Бежицком районе Брянска в озере Орлик-3 утонул ребенок 2015 года рождения. О данном происшествии проинформировали представители ГУ МЧС России и прокуратуры области. Трагедия произошла в среду вечером.

В среду вечером ГУ МЧС по региону распространило сообщение о несчастном случае, произошедшем в Брянске.

«Поступило сообщение о гибели ребенка 2015 года рождения на озере Орлик-3», — сообщается в пресс-релизе МЧС.

Прокуратура области уточнила, что погибшей является девочка.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечают представители ведомства в своем канале на платформе «Макс».

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело девятилетнего мальчика, утонувшего в водохранилище в Хорольском округе Приморского края.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше