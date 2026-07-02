В Брянске в озере Орлик-3 утонула девочка

В Бежицком районе Брянска в озере Орлик-3 утонул ребенок 2015 года рождения. О данном происшествии проинформировали представители ГУ МЧС России и прокуратуры области. Трагедия произошла в среду вечером.
В среду вечером ГУ МЧС по региону распространило сообщение о несчастном случае, произошедшем в Брянске.
«Поступило сообщение о гибели ребенка 2015 года рождения на озере Орлик-3», — сообщается в пресс-релизе МЧС.
Прокуратура области уточнила, что погибшей является девочка.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечают представители ведомства в своем канале на платформе «Макс».
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело девятилетнего мальчика, утонувшего в водохранилище в Хорольском округе Приморского края.